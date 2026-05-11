İzmir'in Karabağlar ilçesinde otobüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Esendere Mahallesi'nde A.D'nin kullandığı 35 S 00662 plakalı otobüs, yolda top oynayan çocukları görerek durdu.
Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiğinde sol arka teker kısımları ile aracın altına giren yaya 6 yaşındaki Işıl Keski'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekibi, sürücü A.D'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Otobüs Çocuğa Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?