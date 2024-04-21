İzmir\'de parkta uyuşturucu satan 2 zanlı tutuklandı

Uğur Dündar, yayın yasağı aldırdı

Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını sosyal medyadan paylaştı. Dündar, daha önce yaptığı açıklamada, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test ile babalık durumunun var olmadığının ispatlandığını belirtmişti. Mahkeme tarafından çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle Dündar, elimdeki belgeleri şimdilik açıklamadığını belirtti.