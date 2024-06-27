İzmir'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatarak şüphelileri gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

27.06.2024 12:19
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar'da polise başvuran bir kişinin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayı, mağdurun ikametine araçla gelen T.Y, Y.G, A.A. ve U.C'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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