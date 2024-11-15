İzmir\'de Sağanak, İş Yerlerini Bastı

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İzmir'de aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kente akşam saatlerinde hızlanan sağanak nedeniyle Konak ilçesindeki İkiçeşmelik semtinde yollar su birikintisiyle kaplandı.

Üçyol yönünden akan su, bazı iş yerlerini bastı. Esnafın su baskınına karşı önlem almaya çalıştığı görülürken sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Su birikintisi nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken Yeşildere yolunda bir otomobilin su birikintisi içinde kaldığı görüldü.