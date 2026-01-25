Sağır Hastaya Tercüman Desteği: Hastalık Zamanında Fark Edildi

(İZMİR) - İzmirli Nuran Şerife Kültem, sağır olduğu için hastanede doktorlarla iletişim problemi yaşayınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sessiz Destek Çözüm Merkezi'nden destek aldı. İşaret dili tercümanının, doktor ve hasta arasında kurduğu iletişim hayat kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Türk İşaret Dili Birimi Sessiz Destek Çözüm Merkezi, işitme engelli ve sağır yurttaşlar için sunduğu tercümanlık hizmetleriyle hayati bir kamu hizmeti yürütüyor. İzmir'de yaşayan sağır yurttaş Nuran Şerife Kültem'in yaşadığı olay, Türk İşaret Dili tercümanlığının yalnızca bir iletişim desteği değil, doğrudan yaşam kurtaran bir hizmet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Akciğerindeki sıvı birikmesi tercüman desteğiyle teşhis edildi

Nuran Şerife Kültem, öksürük şikayetiyle başvurduğu iki hastanede işaret dili tercümanı bulunmadığı için hastalığının ciddiyetini anlayamadı. Grip olduğunu zanneden Kültem, sağlık durumu ağırlaşınca İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk İşaret Dili Birimi Sessiz Destek Çözüm Merkezi'ne ulaştı. İşaret dili tercümanı Gamze Albayrak ile iletişime geçen ve Eşrefpaşa Hastanesi'nde randevu oluşturan Kültem, ardından işaret dili tercümanı Zeki Can Yunar ile hastaneye giderek muayene oldu. Akciğerinde sıvı birikmesi olduğu anlaşılan hasta hemen ileri basamak bir hastaneye sevk edildi.

Sessiz Destek Çözüm Merkezi tarafından sunulan tercümanlık hizmeti ileri basamak hastaneye yatış süreci boyunca da kesintisiz şekilde devam etti. Nuran Şerife Kültem ve eşi Bayram Yaşar Kültem, verilen hizmetin hayat kurtardığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kültem: "Grip olduğunu zannettik"

Nuran Şerife Kültem gibi sağır olan eşi Bayram Yaşar Kültem, "Eşimin grip olduğunu zannettik, öksürüyordu. Hastaneye başvurduk ama tercüman yoktu. Bize bir reçete yazıldı ve eşim ilaçlara başladı. Sonra işyerinde fenalaşmış ve nefes alamamış. İşyerindeki tercümanla başka hastaneye gitmişler. Orada da durumu Türk İşaret Dili ile doğru ve yeterli biçimde aktarılamadığı için eksik iletişim kurabilmiş" dedi. İkinci hastanede de dil bariyeri ortadan kalkamadığı için Sessiz Destek Çözüm Merkezi'ni aradıklarını belirten Bayram, "Birlikte randevu aldık. Tercümanlar bize refakat ettiler ve çok memnun kaldık" diye konuştu. Bayram, işaret dili tercümanı ile birlikte Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aylin Çelikhisar'ı da ziyaret ederek emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Çelikhisar: "Tercüman sayesinde çok güzel bir iletişim kurduk"

İşaret dili tercümanı sayesinde hastasıyla doğru iletişim kurduğunu kaydeden Eşrefpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aylin Çelikhisar, "Hastanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel tercümanlarıyla bize başvurması, hastanın şikayetlerini daha iyi anlamamı ve tetkiklerini ayrıntılı değerlendirmemi sağladı. Hastaya daha önceki hastanelerde tetkikler yapılmış ancak hasta büyük ihtimalle dil bariyerinden dolayı tetkik sonuçlarını anlayamamış. Ben, tercümanla birlikte muayeneye geldiği için hastanın durumunun ciddiyetini fark ettim. Bunu da tercüman vasıtasıyla hastaya anlattım. Hastanın sağ akciğerinde su toplanması vardı ve ileri tetkikle nedeninin araştırılması gerekiyordu. Hastamız bu durumu anlayamamıştı. Tercümanımız durumu aktarınca hasta da rahatsızlığının boyutunu anladı. İleri tetkik için hastayı ileri basamak başka bir hastaneye sevk ettik. Kendisinin yatışı yapıldı. Bu, hem hasta için hem de benim için sevindirici bir durum. Tercüman sayesinde çok güzel bir iletişim kurduk ve hastanın tedavisi yapılıyor" dedi.