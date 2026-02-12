İzmir'de Kuvvetli Yağış Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika
İzmir'de Kuvvetli Yağış Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda

12.02.2026 19:07  Güncelleme: 02:43
İzmir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kırsalda göçüklere, toprak kaymalarına ve dere taşkınlarına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, hasar giden bölgelerde ulaşım ve altyapı onarım çalışmalarına hız verildi. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

(İZMİR) - İzmir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından kırsalda göçükler, toprak kaymaları ve dere taşkınları meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İZSU ve ilçe belediyesi ekipleri birçok noktada ulaşımı yeniden sağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle ekipler teyakkuz halini sürdürüyor.

12 Şubat 2026 tarihinde kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar, özellikle kırsal mahallelerde bağlantı yollarında hasara yol açtı. Göçükler, menfez tıkanmaları ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda İZSU ve ilçe belediyesi ekipleri hızlı şekilde sahaya inerek riskli bölgelerde temizlik, dolgu ve altyapı onarım çalışmalarını başlattı. Yağışların etkisini azaltmasının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, kent için yeni bir meteorolojik uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre, 12 Şubat 2026 Perşembe saat 22.00'den itibaren 13 Şubat 2026 Cuma saat 22.00'ye kadar İzmir genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel fırtına (50–70 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürürken, dere yatakları, menfezler ve riskli kırsal yolların düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi.

Ödemiş'te çok noktalı müdahale

Ödemiş'de farklı mahallelerde yağış kaynaklı hasarlar oluştu: Bademli Mahallesi Ayçukuru Mevkisi'nde meydana gelen göçük dolgu çalışmasıyla giderildi, yol ulaşıma açıldı. Pirinççi Mahallesi'nde oluşan toprak kaymalarının temizlenmesi sürüyor. Bıçakçı Mahallesi'nde toprak kaymaları temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Çamyayla Mahallesi'nde temizlik çalışmaları devam ediyor. Üçkonak Mahallesi'nde yola dökülen kaya parçaları temizlendi. Suçıktı Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçişlerine box menfez yerleştirme çalışmaları sürüyor.

Bayındır ve Kiraz'da çalışmalar

Hisarlık Mahallesi Ovacık Bağlantı Yolu'nda oluşan göçük temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Aynı bölgede tıkanan büz menfez önü açma ve şarampol çalışmaları tamamlandı. Sarıyurt Mahallesi Sınırkavak Mevkisi – Turgutlu Bağlantı Yolu'nda yol tamir çalışmaları sürüyor. Kiraz Taşlıyatak Mahallesi Cebeciler Mevkisi bağlantı yolunda göçük onarılarak yol ulaşıma açıldı.

Tire'deki dere taşmasına anında müdahale

Tire Cambazlı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle köy meydanından geçen derede taşkın meydana geldi. Taşkınla birlikte toprak kayması yaşanırken, yolun üst ve alt yapısında bozulmalar oluştu. Tire Belediyesi ve İZSU ekiplerinin müdahalesiyle dere yatağında suyun akışını engelleyen sobalık odun parçaları, araç lastikleri ve çeşitli atık materyaller temizlendi. Akışın yeniden sağlanmasının ardından yolun zarar gören bölümlerinde dolgu ve altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler teyakkuzda

Kırsal ilçelerde yağış kaynaklı hasarların büyük bölümü giderilirken, meteorolojik uyarı doğrultusunda tüm ekipler sahada hazır bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, olası yeni yağış ve kuvvetli rüzgar riskine karşı dere yatakları, menfezler ve bağlantı yollarında kontrollerini sürdürüyor. Kent genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

