İzmir'de Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

11.02.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin 4 katlı aile apartmanına yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat'ta, Naldöken Mahallesi'ndeki aynı aile fertlerinin yaşadığı 4 katlı aile apartmanına silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Binadaki aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ve 363 fişek ele geçirildi. Operasyonda aile üyeleri H.I., V.I., S.I., Y.I., V.I. ve H.İ.I., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.I., V.I. ve Y.I. tutuklandı, diğer 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:03:39. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.