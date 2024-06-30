İzmir'de Sivas katliamı anma programı düzenlenecek - Son Dakika
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İzmir'de Sivas katliamı anma programı düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas katliamının 31'inci yılında Madımak Oteli'ndeki yangında katledilen 33 aydını anmak için program düzenleyecek. Programda panel, şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

30.06.2024 11:38  Güncelleme: 14:37
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas katliamının 31'inci yılında Madımak Oteli'ndeki yangında katledilen 33 aydını, 3 Temmuz Çarşamba günü İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla anacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Sivas katliamının 31'inci yılında Madımak Oteli'nde katledilen aydınları anmak için program hazırladı. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'ndeki program; Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan'ın ve Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği Başkanı Temur Taşdemir'in açılış konuşmaları ile başlayacak. Anma programı kapsamında video gösterimi, panel, şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

Ezgiler, aydınlar için çalacak

Düzenlenecek panele Ege 78'liler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Oğuz, Avukat Beydağ Tıraş Öneri, Yazar Hidayet Karakuş ile 25. ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili ve Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Şair-Yazar Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok Akatlı katılacak. İzmir Tiyatroları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Özgür Tiyatro'nun kurucusu Özgür Başkaya tarafından gerçekleştirilecek şiir dinletisinin ardından Sivas katliamı ile ilgili ezgiler Grup SonDakka tarafından seslendirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sivas katliamı anma programı düzenlenecek - Son Dakika

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