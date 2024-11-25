İzmir'de Siyah Gelinlikle Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika
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İzmir'de Siyah Gelinlikle Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

İzmir\'de Siyah Gelinlikle Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'ndaki sergisinde tasarladıkları siyah gelinlikle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Dernek başkanı Esin Özyiğit, bu tasarımın şiddete karşı bir simge olduğunu belirtti.

25.11.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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(İZMİR)- İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında farklı bir projeye imza attı. Dernek üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tasarladıkları siyah gelinlik ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladı. "Kadınların varlığına kasteden bir zihniyet insanlığın yüz karasıdır" mesajıyla sergilenen tasarım, fuar ziyaretçilerinden de ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yaptı. Fuarın destekçileri arasında yer alan ve Gelinlik Tasarım Yarışması'nda genç tasarımcılara mentörlük yapan İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, üyelerinin tasarımları ile gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerin yer aldığı bir sergi düzenledi. Serginin en dikkat çekici parçası ise kadına yönelik şiddeti ve toplumdaki şiddeti kınamak, dikkat çekmek amacıyla tasarlanan siyah gelinlik oldu.

"Şiddeti kendi dilimizle kınadık"

Dernek Başkanı Esin Özyiğit, "Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçinin yer aldığı, modanın ve zarafetin simgesi haline gelen bu fuarda; kadına, çocuğa, hayvana aslında kısaca insanın insana uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekmek amacıyla bu fikir ortaya çıktı. Şiddete karşı kendi dilimizce imgesel bir form yaratmak istedik. Ziyaretçilerin de ilgisiyle karşılandı. Geçmiş yıllarda Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ve derece alan dernek üyelerimiz Taner Tabaklı ve Ezgi Mahir tarafından hayata geçirildi" dedi.

Mağdur kadınların sesi oldular

Taner Tabaklı ve Ezgi Mahir, "Tasarımımızın, geleneksel gelinlik anlayışını tersine çevirerek, şiddet mağduru kadınların sesi olmasını amaçladık. Normalde saflık ve masumiyeti simgeleyen beyaz gelinliklerin aksine, siyah gelinlik, şiddetin ve kadına yönelik olumsuz tutumların karanlık yüzünü temsil ediyor. Tasarımda, modern teknikler kullanılarak farklı bir estetik yaratıldı; üst kısmında dikiş olmadan mumyalama ve sıvama tekniği, etek kısmında ise 50 metre kumaş kullanıldı. Modayı yalnızca güzellik ve estetikle ilişkilendirmek yerine, toplumsal sorunlara duyarlı bir araç haline getirmeyi amaçladık. Kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan bir sorun ve bu projeyle bu sorunun ciddiyetini vurgulamak istedik. Bu tasarım, toplumun her kesiminde kadına şiddetle mücadele etme bilincini artırmayı hedefliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Siyah Gelinlikle Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika

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