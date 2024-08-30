Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği iddiaları yalanlandı

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Genel Müdürlük, tahliye işlemlerinin resmi prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

30.08.2024 15:43
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CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı belirtilerek, tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup, bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Tutuklama, İzmir, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği iddiaları yalanlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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