İzmir'de Sosyal Medyada Yapılan Röportajda Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla Kadın Tutuklandı

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İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir röportajda "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya sitesinde yayımlanan sokak röportajında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.