İzmir\'de Tahtakurusu İlaçlamasında Üç Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö. (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G. (46) ve dairenin ilaçlanmasına aracılık ettiği belirtilen E.G.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,