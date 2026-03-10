İzmir'de Taksi Şoförü Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika
İzmir'de Taksi Şoförü Tabancayla Öldürüldü

10.03.2026 10:50
İzmir'de ücret tartışması sonrası taksi şoförü Deniz Örer, müşteri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına müşteri olarak aldığı D.M. (24) tarafından ücret tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye D.M. müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., 1 çocuk babası Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ'

Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, "Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş. Deniz'i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Geçici bir ayaklanma oluyor. Oğuz'da da böyle olmuştu. Birkaç hafta sonra unutuluyor. Bu da öyle olacak. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.

Taksi şoförü Sinan Efe de "Deniz ağabeyi uzun yıllardır tanıyoruz. Çok iyi bir insandı. Bucaspor'un altyapısında futbol oynayan oğlu profesyonel sözleşme imzalayınca, bu işi bırakmak istiyordu ama göremedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

