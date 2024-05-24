İzmir\'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Devrim Gürkan (31), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "Babasını sırtından defalarca bıçaklayarak öldürmüş. Yere düşmüş orada da bıçaklamaya devam etmiş. Böyle bir insan olabilir mi? En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum." dedi.

Haşmet Gürkan'ın kardeşi Mustafa Gürkan da sanığın olayı planlayarak ve eziyet çektirerek yaptığını iddia ederek indirim uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Devrim Gürkan ise babasının kendisine kötü davrandığını öne sürerek olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme başkanı, sanık Devrim Gürkan'ın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediği anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, pişmanlık göstermeyen davranışları ile eylemden sonraki tutum ve davranışları dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan anne Gülümser Gürkan, "Ben 24 aydan beri bugünü bekliyordum. Oğlumu kaybettiğim için çok acı çektim. Adalet yerini buldu, mahkeme gereğini yerine yaptı." dedi.

OIay

Güzelbahçe ilçesinde 15 Nisan 2022'de Devrim Gürkan, tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.