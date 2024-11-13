İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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