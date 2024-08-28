İzmir\'de TIR\'da Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

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İZMİR'de durdurulan bir TIR'ın yedek lastiğin içine gizlenmiş 50 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Önceki gün kent girişlerinde önlem alan polis ekipleri, bir TIR'ı kontrol etti. TIR'da yapılan aramada yedek lastik içerisine gizlenmiş 50 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.