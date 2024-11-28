İzmir'de Tombala Oyununa Kumara Darbe: 128 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
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İzmir'de Tombala Oyununa Kumara Darbe: 128 Kişiye Cezai İşlem

İzmir\'de Tombala Oyununa Kumara Darbe: 128 Kişiye Cezai İşlem

Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda tombala oyunu oynayan 128 kişi toplam 822 bin 400 TL para cezası aldı. İşletme sahipleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

28.11.2024 15:44  Güncelleme: 15:45
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İZMİR'in Bornova ilçesindeki tombala oyunuyla kumar oynatıldığı belirtilen 2 ayrı iş yerine operasyonda 128 kişiye toplam 822 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova'nın Kavaklıdere ve Gökdere mahallelerinde bulunan 2 ayrı işletmede tombala oyunuyla kumar oynatıldığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda ekipler, 2 işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonlarda, tombala oyunuyla kumar oynayan 128 kişi suçüstü yakalanarak, toplam 822 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri A.A.Z. ve E.G. hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca vergi dairesi yetkilileri tarafından 'vergi usul kanununa muhalefet'ten 840 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Bornova, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tombala Oyununa Kumara Darbe: 128 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika

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