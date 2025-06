İzmir'de Toplu İş Sözleşmesi İçin Anlaşma Sağlandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tarafların, vasıflara ilişkin görüşülecek son maddelerin ardından toplu iş sözleşmesini imzalayacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında belediye iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan işçiler adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanaması üzerine başlatılan grevin 7. gününde grevin devam edip etmemesi konusunda oylamaya gidildi.

Oylama sonucunda işçiler, sendika yöneticilerine toplu sözleşmeye imza atılması yetkisini verdiler. Vasıflara ilişkin birkaç maddenin üzerinden geçilmesinin ardından toplu sözleşmeye imza atılacağı belirtildi.

Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün yaptığımız görüşmeler neticesinde temsilciler kurulumuzu gerçekleştirdik. Ufak bir pürüz vardı kurulun aldığı karara istinaden. O pürüz hala devam ediyor. Gerçekten takdire şayan bir mücadele verdik. Burada tek bir derdimiz vardı, aynı işi yaptığımız arkadaşlarla aynı ücreti istemek. Geldiğimiz yerde taban ücrette, enflasyondaki yüzde 19'la beraber şu anki koşullarda eşitliğin sağlanmasına 50 lira gibi bir fark kalıyor. Yedi gündür mücadele ediyoruz. Vasıflarda değişiklik taleplerimiz vardı. 'Talepleri ancak bu şekilde kabul ederiz' dediler. Bunu onaylamadık. Çünkü biz bu TİS'e birlikte girdik ve çıkarken de birlikte çıkma taraftarıyız. Bir çıkmazın içerisinde bir çıkar yol arıyoruz. Bugün 3 ve 1 Nolu şubemiz vasıflarla ilgili görüşmeye gittiler. Önce onlarla sonra da kalan maddelerimizle ilgili bizimle görüşecekler.

"Biz de bu TİS'i bağıtlamak istiyoruz"

Saatler ilerledikçe ortam geriliyor. Biz de şu andaki durumdan kaynaklı özellikle bu verdiğimiz mücadeleye zarar gelmemesi adına bir çalışma yapmak zorundaydık. Bizim bu örgütü korumak gibi bir derdimiz var. Örgütü korursak yarınlarda gelecek saldırılara karşı bir mücadele örneği sergileriz. Bu dağılmanın hiçbirimize faydası olmaz. Çok arkadaşımızı sıkıntıyla karşı karşıya kalır. Bunu düşünerek İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştük. 'Şu anki talepler doğrultusunda biz bu TİS'i yarınlarda daha da ileri götürmek için noktalayacağız' dediler. İlk günden beri İZELAN'daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Yarınlarda bu örgütlülüğün dağılmaması adına temsilci arkadaşlarımızla bir karar aldık. Alanda farklı düşünen arkadaşlarımız var. Bir yanda bitmesini, bir yanda bitmemesini isteyen arkadaşlarımız var. İşverenin bir talebi var. Kendisi 'Sandık kurun, işçi bu TİS'i kabul edecek' dedi. Burada boşluğa düşmemek adına, hiçbirinizi birbirinize kırdırmadan... Sizlerin de verdiği mücadele ve destekle bir yere geldik. Bundan sonrasında biz aykırı davrandığımızda neyle karşılaşacağımızı az çok görebiliyoruz. Yarınlara daha güçlü girmek istiyorsak önce burada birlikteliğimiz korumak zorundayız. Ben sandık kurulmasından taraf değilim. Ancak bu şekilde örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz bir yerde bir karar almak zorundayız. Bu kararı, sizlerden yetki isteyerek alacağız. Eğer bize yetki verirseniz sizlerden aldığımız yetkiyle biz, TİS'in son aşamasını birlikte sağlayacağız. TİS'in son aşamasındaki imza yetkisini bizlere verdiniz. Ben burada yarınları, sizleri, özellikle yarınlarda ekmeğinize olacak saldırıyı düşünerek İZELMAN'daki arkadaşlarımızın yaptığı gibi biz de bu TİS'i bağıtlamak istiyoruz. Burada görev yaptığım süre boyunca hibirinizin güvenini boşa çıkarmayacağım. "

Son teklif ne oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son teklifinde ücretlere ilk altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay için yüzde 17 enflasyon artı 2 puan zam önermişti.

Yüzde 30 zamla birlikte ilk altı ayda İZENERJİ'de günlük yevmiyeler A grubu bin 468 lira, B grubu bin 516 lira, C grubu bin 548 lira, D grubu bin 596 lira olacak. İşe devamlılık ile rapor primi yerine ise her ay bin 500 lira ödeme yapılacak. Enflasyon farkı ve yüzde 2'lik zam ile birlikte İZENERJİ'de primler hariç günlük yevmiyeler A grubu bin 749 lira, aylık tutar 55 bin 850 lira, B gurubu bin 804 lira, aylık tutar 57 bin 950 lira; C grubu bin 842 lira, aylık tutar 59 bin 500 lira; D grubu bin 900 lira, aylık tutar 60 bin 680 lira olacak.

Yüzde 30 zamla birlikte İZELMAN'da günlük yevmiyeler, ilk altı ayda 1. grup bin 468 lira, 2. grup bin 539 lira, 3. grup bin 618 lira, 4. grup bin 708 lira olacak. Enflasyon farkı ve yüzde 2'lik zam 1. grup bin 747 lira, 2. grup bin 831 lira, 3. grup bin 926 lira, 4. grup 2 bin 32 lira olacak. Ayrıca işe devam ve rapor primi yerine ise her ay bin 500 lira verilecek.