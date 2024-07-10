İzmir'de toplu taşımada 90 dakika içindeki aktarma ücretsiz olacak - Son Dakika
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İzmir'de toplu taşımada 90 dakika içindeki aktarma ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, toplu taşımadaki ilk binişten itibaren 90 dakika içerisindeki aktarmanın ücretsiz olduğu uygulamanın kabul edildiğini açıkladı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilen karar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da katkılarıyla gerçekleşti. İzmirlilerin ulaşım haklarından daha ucuz faydalanacağı belirtilirken, çözüm sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da önemli rol oynadığı ifade edildi.

10.07.2024 14:57
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, toplu taşımadaki ilk binişten itibaren 90 dakika içerisindeki aktarmanın ücretsiz olduğu uygulamanın kabul edildiğini ifade etti.

Tugay, yazılı açıklamasında seçim vaatleri arasındaki ücretsiz 90 dakika aktarma sisteminin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda onaylandığını belirtti.

Tugay, şunları kaydetti:

"UKOME'deki kararın oy birliğiyle çıkmasına bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir."

AK Parti'den açıklama

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı ise yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce kaldırdığı uygulamaya yüksek sesle itiraz ettikleri belirtti.

Konunun nihayet çözüme kavuştuğunu ve İzmirlilerin ulaşım haklarından daha ucuz faydalanacağını ifade eden Saygılı, "Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'ın bilgileri ve katkıları dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığım görüşmeler, çözüm noktasında büyük rol oynadı. Sayın Bakanımız İzmir'in ulaşım sorunlarına duyarlılık göstererek gerekli adımları atmış ve çözüm üretmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de toplu taşımada 90 dakika içindeki aktarma ücretsiz olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de toplu taşımada 90 dakika içindeki aktarma ücretsiz olacak - Son Dakika
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