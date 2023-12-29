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İzmir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kemalpaşa'dan İzmir istikametine giden bir tır ile dönüş yapmak isteyen bir kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, beton bariyerlere ve fabrika duvarına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tır şoförü H.A. ise gözaltına alındı.

İzmir\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 19:33,  Güncelleme: 19:33
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi vefat etti.

Kemalpaşa'dan İzmir istikametine giden H.A. idaresindeki 42 AIH 435 plakalı tır, Kuyucak Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen İbrahim A. idaresindeki 35 KNJ 50 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, beton bariyerlere ve fabrika duvarına çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır şoförü H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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