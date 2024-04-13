İzmir'in Buca ilçesinde taksinin otoyolda demir bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Türkan Andıç (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taksi sürücüsü Hikmet Can H'nin (24), 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H'nin kullandığı 35 T 7848 plakalı taksi, 11 Nisan 22.20 sıralarında Buca ayrımındaki demir bariyere çarpmıştı.
Kazada yolculardan Murat Aksoy olay yerinde yaşamını yitirmiş, taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki Türkan Andıç, S. A. (50) ve E.Ç. (16) ve B.Ç. (18) yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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