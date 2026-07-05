İzmir'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
05.07.2026 13:48
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Kiraz'da traktör devrilmesi sonucu sürücü Mehmet K. hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet K. (68) idaresindeki saman balyası yüklü 35 AB 2495 plakalı traktör, gece saatlerinde Mersinlidere Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kiraz, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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