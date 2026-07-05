İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet K. (68) idaresindeki saman balyası yüklü 35 AB 2495 plakalı traktör, gece saatlerinde Mersinlidere Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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