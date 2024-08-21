İzmir\'de tren traktöre çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.
Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.
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