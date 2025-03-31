İzmir'de Ücretsiz Aktarma Sistemi 88 Milyon Yolcuyla Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Ücretsiz Aktarma Sistemi 88 Milyon Yolcuyla Büyüdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaadi olarak uygulamaya koyduğu 90 dakikalık ücretsiz aktarma sistemi, 22 Temmuz 2024 tarihinde başladığı günden bu yana 88 milyon yolcu tarafından kullanıldı ve yurttaşlara 465 milyon lira tasarruf sağladı.

31.03.2025 09:53  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim sürecinde sözünü verdiği toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyan sistem, uygulamanın başladığı 22 Temmuz 2024'ten bu yana 88 milyon yolcu tarafından kullanılarak Türkiye nüfusunu geçti.

Tugay'ın görevdeki ilk 180 gününü kapsayan Hızlı Eylem Planı kapsamında uygulamaya aldığı toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyan sistem yurttaşları ekonomik olarak rahatlattı. Uygulamanın başladığı 22 Temmuz 2024'ten bu yana sistemi kullanan yolcu sayısı, 85 milyonluk Türkiye nüfusunu geçerek yaklaşık 88 milyon oldu.

Sistem yurttaşların bütçelerinde 465 milyon lirayı aşkın da tasarruf sağladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Ücretsiz Aktarma Sistemi 88 Milyon Yolcuyla Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

11:15 Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:31:00. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Ücretsiz Aktarma Sistemi 88 Milyon Yolcuyla Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement