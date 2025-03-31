İzmir'de Ücretsiz Aktarma Sistemi 88 Milyon Yolcuyla Büyüdü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim sürecinde sözünü verdiği toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyan sistem, uygulamanın başladığı 22 Temmuz 2024'ten bu yana 88 milyon yolcu tarafından kullanılarak Türkiye nüfusunu geçti.

Tugay'ın görevdeki ilk 180 gününü kapsayan Hızlı Eylem Planı kapsamında uygulamaya aldığı toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyan sistem yurttaşları ekonomik olarak rahatlattı. Uygulamanın başladığı 22 Temmuz 2024'ten bu yana sistemi kullanan yolcu sayısı, 85 milyonluk Türkiye nüfusunu geçerek yaklaşık 88 milyon oldu.

Sistem yurttaşların bütçelerinde 465 milyon lirayı aşkın da tasarruf sağladı.