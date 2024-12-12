İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar ve 750 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar ve 750 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar ve 750 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen operasyonda 38 kilo 750 gram esrar ve 750 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

12.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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İZMİR'in Kiraz ilçesindeki bir ev, hayvan damı ve bahçesinde yapılan aramada 38 kilo 750 gram esrar, 750 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ilçesinin Çömlekçi mevkiinde yaşayan C.B.'nin evinde, hayvan damında ve bahçesinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Önceki gün adrese yapılan operasyonda 38 kilo 750 gram esrar, 750 kök Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. C.B. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar ve 750 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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