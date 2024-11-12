İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin Ecza Ele Geçirildi

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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir iş yerinde 53 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesindeki bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 53 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.