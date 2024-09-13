İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde, ikametlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 187 sentetik ecza, 18 uyuşturucu hap, 5 kilo 241 gram esrar maddesi, 2 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah ve fişekleri ile suçtan elde edildiği düşünülen 135 bin 730 lira, 600 dolar ve 290 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç. (44) ve M.B. (36), işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.