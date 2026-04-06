İzmir\'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci başladı

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı.

Tahliye için sabah saatlerinde bölgeye ekipler yönlendirildi.

Polis de bölgede barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

Belediye personelinin binaya girişine izin verilmedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve iki binadaki eşyalara ilişkin tutanak tutulduğu öğrenildi.

Belediye personeli yolu kapattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli polisin kurduğu barikatın önünde toplandı.

Bir grubun binaya girmek istemesi üzerine polis uyarıda bulundu. Yaşanan arbedede barikatı yıkmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, yıkılan barikatların önünde güvenlik önlemi alarak içeri girişi engelledi.

Belediye çalışanları, Şehitler Caddesi'ndeki yolu kapattı. Bunun üzerine bölgeye toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmişti.