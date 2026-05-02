İzmir'de Yağmur Suyu Hasadıyla Elde Edilen Sular Güneş Enerji Panellerinin Temizliğinde Kullanılıyor - Son Dakika
İzmir'de Yağmur Suyu Hasadıyla Elde Edilen Sular Güneş Enerji Panellerinin Temizliğinde Kullanılıyor

02.05.2026 09:22  Güncelleme: 10:08
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur suyu hasadıyla elde ettiği sular, kurumun bazı yerleşkelerinde bulunan güneş enerji panellerinin temizliğinde kullanılmaya başlandı. Uygulamayla şebeke suyu tasarrufu sağlanırken, enerji verimliliği de artırıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu hasadıyla elde ettiği sular, kurumun bazı yerleşkelerinde bulunan güneş enerji panellerinin temizliğinde kullanılmaya başlandı. Uygulamayla şebeke suyu tasarrufu sağlanırken, enerji verimliliği de artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kenti iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek ve azalan su kaynaklarını korumak amacıyla hayata geçirdiği uygulamalar sonuç vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, belediyeye ait birçok tesise yerleştirilen depolar aracılığıyla yağmur suyu hasadı yapılıyor. Elde edilen bu suların öncelikli kullanım alanlarından biri ise güneş enerji panellerinin (GES) temizliği oldu.

Su kaynakları korunuyor

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, geçen yıl İzmir'in iklim krizinin etkisiyle çok kurak bir yaz geçirdiğini hatırlatarak, su kaynaklarını korumak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi. Yağmur suyu hasadının bu projelerden biri olduğunu belirten Beydağ, "Büyükşehir Belediyesi'nin birçok tesisine depolar yerleştirdik ve yağmur suyu hasadına başladık. Bu yıl yağışlı dönemlerde elde ettiğimiz suyu öncelikle güneş enerji panellerinin temizliği için kullanmaya başladık" dedi.

"Suyu verimli kullanıyoruz"

Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nin çatısının yanı sıra farklı yerleşkelerde bulunan güneş enerjisi panellerinin temizlendiğini anlatan Beydağ, "Depolarda biriken suyu tanker araçlarıyla alarak sahada kullanıyoruz. Doğadan elde ettiğimiz suyu yine doğadan elde ettiğimiz enerjinin daha verimli olması için kullanıyoruz. Böylece hem suyu daha verimli kullanıyoruz hem de GES'lerden elde edeceğimiz enerjiyi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şebekeden su kullanmıyoruz"

Güneş enerjisi panellerinin yılda üç kez temizlendiğini belirten Beydağ, bu sürecin güneşli sezonun başladığı ilkbahar aylarında yapılmasının uygun olduğunu söyledi. Panellerin temiz tutulmasının enerji üretim verimini doğrudan etkilediğini vurgulayan Beydağ, "Yağmur suyu hasadı öncesinde panelleri şebeke suyu ile temizliyorduk. Bu temizlikte yaklaşık iki tanker su harcanıyordu. Ancak artık yağmur suyu sayesinde şebekeden su kullanmıyoruz" bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Yağmur Suyu Hasadıyla Elde Edilen Sular Güneş Enerji Panellerinin Temizliğinde Kullanılıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de Yağmur Suyu Hasadıyla Elde Edilen Sular Güneş Enerji Panellerinin Temizliğinde Kullanılıyor - Son Dakika
