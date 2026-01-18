İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphanesi, Yarıyıl Tatilinde Yollara Çıkıyor - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphanesi, Yarıyıl Tatilinde Yollara Çıkıyor

18.01.2026 09:51  Güncelleme: 11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphane hizmeti, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sunacak. 20–29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde kitap söyleşileri, tiyatro gösterimleri ve yaratıcı atölyeler yer alacak.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphane hizmeti, yarıyıl tatilinde ilçelere konuk oluyor. 20–29 Ocak arasındaki etkinliklerde çocuklar ve gençler; kitap söyleşilerinden yaratıcı okuma çalışmalarına, tiyatro gösterilerinden ayraç yapım atölyelerine kadar dopdolu bir tatil programı yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla özellikle kırsal alanlarda yürüttüğü Gezici Kütüphane hizmetini sürdürüyor. Okulların yarıyıl tatili boyunca ilçelerde gerçekleştirilecek Gezici Kütüphane etkinlikleriyle çocuklar kitapla, kültürle ve sanatla buluşturulacak. İnci Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek program, 20–29 Ocak arasında düzenlenecek.

İlk durak Kadifekale

Gezici Kütüphane programının ilk durağı 20 Ocak'ta Kadifekale olacak. Kadifekale Çocuk Merkezi'nde konumlanacak Gezici Kütüphane'de çocuklar; kitap söyleşileri, yaratıcı okuma çalışmaları ve ayraç yapımı gibi etkinliklerle kitapların dünyasına adım atacak. 13.00–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklarla doğrudan temas kurulması, okuma kültürünün desteklenmesi ve kültürel erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kemalpaşa'da kültür ve sanat dolu bir atmosfer

Yarıyıl tatilinin ikinci buluşması, 23 Ocak'ta Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gezici Kütüphane'nin Kemalpaşa durağında çocuklar, 11.00-13.00 saatleri arasında kitaplarla çevrili bir ortamda yüz boyama, pandomim ve boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirecek. Aynı gün sahnelenecek "Mucit Palyaço" adlı çocuk oyunu ile program, sanatsal içerik açısından da zenginleşecek. Köy Tiyatroları ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, yarıyıl tatiline kültür ve sanat dolu bir atmosfer kazandıracak.

Aliağalı çocuklar çok eğlenecek

27 Ocak Gezici Kütüphane, İzmir Aliağa'da çocuklarla buluşacak. Tiyatro birimi tarafından Aliağa Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Ecem ile Çilek" adlı çocuk oyunu ile eş zamanlı olarak yüz boyama çalışmaları, yaratıcı atölyeler gerçekleştirilecek. 11.00-13.00 saatleri arasında çocuklar, Gezici Kütüphane'nin raflarında kitapları keşfederken, okuma kültürünü eğlenceli etkinliklerle deneyimleme fırsatı bulacak.

Kapanış Beydağ'da

Gezici Kütüphane programının son durağı 29 Ocak'ta Beydağ olacak. Beydağ Kültür Merkezi'nde 12.00–14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Gezici Kütüphane, çocukları kitapla buluşturacak. Okuma alışkanlığını teşvik eden çalışmalar ve atölyelerle yarıyıl tatiline anlamlı bir kapanış yapılması hedeflenirken, çocukların kitapla, kültürle ve sanatla iç içe keyifli bir gün geçirmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

