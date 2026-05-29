İzmir'de Yatırımlar Yetersiz, Sorunlar Büyüyor
29.05.2026 16:07
Yaşar Kırkpınar, İzmir'e yapılan 500 milyar liralık yatırımlara rağmen sorunların arttığını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 23 yılda İzmir'e yapılan yaklaşık 500 milyar liralık kamu yatırımına rağmen yerel yönetimlerden kaynaklı altyapı, çevre ve ulaşım sorunlarının giderek büyüdüğünü bildirdi.

Kırkpınar, yazılı açıklamasında, AK Parti hükümetlerinin İzmir'de eğitimden sağlığa, ulaşımdan konuta kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, tüneller, köprüler, binlerce konut ve yüzlerce tesisin İzmir'e kazandırıldığını kaydeden Kırkpınar, tüm bu yatırımlara rağmen vatandaşların yerel yönetimler kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre kirliliğine dikkati çeken Kırkpınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Körfezdeki kötü koku, kıyıya vuran balıklar ve denizde yaşanan ekolojik sorunlar İzmirlilerin günlük yaşamını etkilemektedir. Kentteki trafik sorunu devam ediyor. Kent trafiği her geçen gün içinden çıkılmaz hale geldi, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımız hala çözüm bekliyor. 23 yılda İzmir'e yapılan yaklaşık 500 milyar liralık kamu yatırımına rağmen yerel yönetimlerden kaynaklı altyapı, çevre ve ulaşım sorunları giderek büyüyor. İzmir'de yaşanan sorunlar artık yalnızca çevre meselesi değildir. Sorun bir şehrin altyapısı, ekonomisi, güveni ve geleceği haline geldi."

Kaynak: AA

Yaşar Kırkpınar, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Ulaşım, İzmir, Çevre, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
