İzmir\'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 3,7 Ton Etiketli Etil Alkol Ele Geçirildi

İZMİR'de yılbaşı öncesi polis ekiplerince yapılan denetimlerde 3,7 ton taklit etiketli etil alkol ile gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi. 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yılbaşı öncesi sahte alkollü içki üreten kişilere yönelik çalışmalar sıklaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 302 alkollü eğlence mekanı kontrol etti. 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Kontrollerde 3,7 ton taklit etiketli etil alkol, 1344 şişe sahte içki, boş şişe, kapak, etiket ve benzeri 1740 adet sahte içki üretiminde kullanılan malzeme, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6024 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara, 1993 elektronik sigara cihazı ve likiti, 325 kilo tütün ele geçirildi.Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Yaklaşık 11,5 milyon TL vergi kaybına uğramasının önüne geçilmiştir. İzmir polisi olarak, insan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasadışı etil alkol ticareti ile mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile devam etmektedir denildi. (DHA)