İzmir'de Zabıta Hizmetlerinde Yeni Dönem: Ortak Denetim ve Dijital Dönüşüm

(İZMİR) - İzmir'de zabıta birimleri tek çatı altında koordinasyonu güçlendirme kararı aldı; ortak denetimler artırılacak, dijital takip ve eğitim süreçleri standart hale getirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ilçe belediyeleri zabıta müdürlüklerinin katılımıyla İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'nun 7. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Kemalpaşa Belediyesi ev sahipliğindeki toplantıda, kent genelinde zabıta hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik kararlar alındı.

Toplantıya Kemalpaşa Belediyesi Başkan Vekili Musa Eroğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da katıldı. Görüşmelerde uygulama birliğinin sağlanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve il genelinde koordinasyonun artırılması başlıkları öne çıktı.

Ortak saha denetimleri sıklaşacak

Kurulda, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri zabıta ekiplerinin ortak saha denetimlerini artırması kararlaştırıldı. Kent genelinde eş zamanlı denetimlerin yapılması, yoğun yaya alanları ile kamusal kullanım bölgelerinde ortak uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca zabıta hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları değerlendirildi. Kent düzenine aykırı fiillerin takibine yönelik dijital kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, saha verilerinin merkezi sistemlerde toplanması ve dijital arşiv oluşturulması yönünde çalışma yürütülmesi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Güncel ihtiyaçlara yönelik yeniden yapılandırma

Zabıta personeline yönelik meslek içi eğitimlerin standart hale getirilmesi, ortak eğitim modüllerinin oluşturulması ve eğitim içeriklerinin dijital ortamda paylaşılması kararı alındı. Toplantıda kamusal alan işgalleri, görsel kirlilik, izinsiz reklam uygulamaları ve ilçeler arası uygulama farklılıkları da değerlendirildi. Kurul bünyesindeki komisyonların daha etkin çalışması ve güncel ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantı sonunda, zabıta hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve alınan kararların sahaya hızlı şekilde yansıtılması gerektiği vurgulandı.