İzmir'deki Elektrik Akımı Davasında Tarihler Yeniden Değişti

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İKİNCİ KEZ İTİRAZ, YİNE TARİHLER DEĞİŞTİ

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin davada yapılacak keşif tarihi ve yeni duruşma zamanı, itirazlar sonucu yeniden değişti. Davanın keşif tarihi 9 Aralık 2024, 3'üncü duruşmanın tarihi ise 24 Ocak 2025 olarak güncellendi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,