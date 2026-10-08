İzmir'deki Gazze sergisini gezen YÖK Başkanı Özvar, yaklaşık 60 fotoğrafı inceledi - Son Dakika
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İzmir'deki Gazze sergisini gezen YÖK Başkanı Özvar, yaklaşık 60 fotoğrafı inceledi

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İzmir\'deki Gazze sergisini gezen YÖK Başkanı Özvar, yaklaşık 60 fotoğrafı inceledi
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de AA ile EÜ işbirliğinde açılan 'Gazze'de Bir Gün' fotoğraf sergisini ziyaret ederek yaklaşık 60 fotoğrafı inceledi. Sergide AA foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği kareler yer alıyor; sergi 14 Ekim'e kadar açık.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de Anadolu Ajansı (AA) ile Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde açılan " Gazze'de Bir Gün" fotoğraf sergisini ziyaret etti.

EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan sergiyi gezen Prof. Dr. Özvar, AA foto muhabirlerinin Gazze'de savaş ve ağır yaşam koşulları altında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yetkililerden sergi hakkında bilgi alan Özvar, Gazze'deki insani durumun ve yaşanan dramın dünyaya aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sergide emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Küratörlüğünü Alper Akdeniz'in üstlendiği sergide, Gazze'deki yıkımın yanı sıra insanların günlük hayatından kesitler, çocukların yaşadığı zorluklar, direnç ve umut temalarının aktarıldığı yaklaşık 60 fotoğraf yer alıyor.

Sergi, 14 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA
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