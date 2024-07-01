İzmir\'deki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

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İZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'ndeki ormanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Çamönü Mahallesi'ndeki ormanda da 13.30 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları ile yangına müdahalede bulunuldu. Yangın, ertesi gün kontrol altına alındı. 150 hektar alanın yangından etkilendiği belirtildi. Olayla ilgili bölgede hobi bahçesi sahibi olduğu ancak isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.