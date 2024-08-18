İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

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İzmir'in Karşıyaka, Urla ve Menderes ilçelerinde çıkan ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor.

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.