İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki lokantada meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir. 57 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.