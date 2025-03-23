İzmir'deki Trajik Olayda Bilirkişi Raporu Sunuldu - Son Dakika
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İzmir'deki Trajik Olayda Bilirkişi Raporu Sunuldu

İzmir'de 12 Temmuz'da iki kişinin ölümüne neden olan olayın yargı sürecinde yeni bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

23.03.2025 18:30
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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği İZSU ve GDZ Elektrik A.Ş.'den toplam 42 sanığın yargılandığı davada, bölgede yapılan ikinci bilirkişi incelemesine olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımınına kapılarak hayatlarını kaybettiği ve aralarında İZSU ve Gdz Elektrik A.Ş.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu toplam 42 kişinin yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, daha önce görülen duruşmalarda bölgede yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermiş ve 9 Aralık 2024 tarihinde alanda 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti incelemesi yapılmıştı. Öte yandan Özge Ceren Deniz'in olay mahallinde bastığı yerin tespitine ilişkin Olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Raporda, Özge Ceren Deniz'in su birikintisi üzerinde ilk adımını 1 ve 2 numaralı mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımını ise 1 numaralı mazgalın üzerine attığı tespit edildi. Tespitlerde farklı zamanlara ait kamera görüntüleri ve yapay zekadan faydalanıldığı ifade edildi.

Alana ilişkin 31 Aralık 2023 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında, bahse konu olayın yaşandığı bölgede herhangi bir çalışma bulunmadığı, mazgalların olmadığı ancak 20 Ocak 2024 tarihinde bölgede asfalt üzerinde çalışma yapılmış olduğu, 3 adet mazgal yerleştirildiği, 1-2 nolu mazgal arasında bulunan kısımda zeminde birikinti taş-yol zemin parçaları bulunduğu tespitine yer verildi. 26 Ocak 2024 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında, bölgede herhangi bir değişiklik bulunmadığı, 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan kısımda zeminde birikinti taş-yol-zemin parçaları bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Olayın gerçekleştiği 12 Temmuz 2024 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin ise "Bahse konu olayın yaşandığı bölgede su birikintisi olduğu, 1, 2 ve 3 nolu mazgalların su birikintisinden dolayı mazgalların görünmediği görüldü"denildi.

Raporda ayrıca, yapay zeka desteği kullanılarak Özge Ceren Deniz'in su birikintisi anında bastığı bölgenin su birikintisi olmadan yol üzerinde karşılığı da fotoğraflarla gösterildi.

Birinci adımını mazgalların arasına ikinci adımını mazgalın üzerine attı

Mukayese ve Tetkik Fotoğrafların Karşılaştırması İşlemi başlıklı bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"26/01/2024 tarihli güvenlik kamera görüntüsünden alınan mukayese fotoğrafı ile 12/07/2024 tarihli güvenlik kamera görüntüsünden alınan tetkik fotoğrafı üzerinden kamera açısında bulunan sabit noktalar baz alınarak ölçeklendirme oluşturulmuş, tarafımca fotoğrafların katmanlar üzerinde bindirme işlemleri ve ayrıca yapay zeka desteği de kullanılarak Özge Ceren Deniz'in su birikintisi anında bastığı bölgenin su birikintisi olmadan yol üzerinde karşılığı Fotoğraf 7-8'de gösterilmiştir. Özge Ceren Deniz'in su birikintisi üzerinde ilk adımı(sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımı(sol ayağı) 1. mazgal üzerine geldiği tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Trajik Olayda Bilirkişi Raporu Sunuldu - Son Dakika

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