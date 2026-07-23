İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Yaz Sıcaklarına Karşı Özel Serinleme Programı

(İZMİR) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda kavurucu yaz sıcaklarına karşı hayvanlar için özel serinleme programı uygulanıyor. Buz kalıpları içinde hazırlanan meyve ve etler, havuz keyfi ve davranış zenginleştirme etkinlikleri sayesinde park sakinleri hem serinliyor hem eğleniyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

İzmir'de yaz sıcakları etkisini artırırken, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri serinlemenin en eğlenceli yolunu keşfetti. Kimi pençesiyle buz kalıplarını kırdı, kimi hortumuyla havuzun keyfini çıkardı, kimi de buzun içine saklanan ödülüne ulaşmak için dakikalarca uğraştı. Ortaya, ziyaretçileri hem şaşırtan hem de gülümseten renkli görüntüler çıktı. 425 bin metrekarelik alanda 130 türden yaklaşık bin 800 hayvana ev sahipliği yapan parkta yaz ayları, sadece gölgede dinlenerek değil; oyun, serinlik ve davranış zenginleştirme etkinlikleriyle geçiriliyor.

BUZ KALIPLARINDAKİ LEZZETE ULAŞMAK İÇİN ÇABALADILAR

Parkın sakinlerinden aslanlar ve kaplanlar, buz kalıplarının içine yerleştirilen etlere ulaşabilmek için mücadele etti. Ayılar ise güçlü pençeleriyle buz kalıplarını kırarak içlerindeki elma, muz ve havuçları afiyetle yedi. Kendileri için hazırlanan buzlu meyveleri iştahla tüketen lemurlar, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Yazın tadını en çok çıkaranlardan biri de fil ailesiydi. Baba Winner, anne Begümcan ve yavruları İzmir, Deniz ile Ege, havuza girerek hem serinledi hem de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

HAYVANLARIN KONFORU İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların yalnızca insanları değil, hayvanları da etkilediğini belirterek, özellikle doğal yaşam alanları daralan yaban hayvanlarının bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi. Parkta yaşayan hayvanların yaz aylarını daha konforlu geçirebilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını ifade eden Eğrilmez, "Parkımızdaki yeşil alan miktarını artırıyoruz. Ağaçlarımız hem ortam sıcaklığını düşürüyor hem de hayvanlarımıza doğal gölgelik alanlar sağlıyor. Bunun yanında sıcak günlerde onlar için küçük ama keyifli sürprizler hazırlıyoruz. Günlük beslenme programlarında yer alan meyveleri soğutarak buz kalıpları haline getiriyor, bunları barınakların farklı noktalarına asıyor ya da saklıyoruz. Böylece hayvanlarımız hem serinliyor hem besleniyor hem de bu süreç onlar için eğlenceli bir etkinliğe dönüşüyor. Ziyaretçilerimizin bu anları ilgiyle izlemesi de bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

BİLİMSEL BESLENME, DOĞAL DAVRANIŞLARI DESTEKLİYOR

Hayvanların gün boyu hareketsiz kalmasını istemediklerini belirten Eğrilmez, "Hazırladığımız buzlu meyveler de onların hareket etmelerini, beslenmelerini ve çevreleriyle etkileşim kurmalarını sağlıyor. Böylece yaban hayatındaki doğal davranışlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz" diye konuştu. Parkta bulunan tüm hayvanlar için türlerine, yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun bilimsel beslenme programları uyguladıklarını ifade eden Eğrilmez, "Ancak önemli olan sadece ne yedikleri değil, bu besinlerin nasıl sunulduğu. Bu nedenle beslenme programlarını farklı yöntemlerle zenginleştiriyoruz. Hayvanlarımız, barınaklarında kendileri için hazırlanan bilimsel diyetlerle beslenirken aynı zamanda doğal davranışlarını sergilemelerine olanak sağlayan etkinliklerle de destekleniyor" ifadelerini kullandı.