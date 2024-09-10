İzmir Enternasyonal Fuarı'nda keyifli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda keyifli etkinlikler düzenlendi

Bayraklı Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93'ncü yılında düzenlediği etkinliklerin kapanış törenini gerçekleştirdi. Fuar süresince çeşitli aktiviteler, gösteriler ve sergiler düzenlendi.

10.09.2024 13:28  Güncelleme: 14:32
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93'ncü yılında düzenlediği etkinliklerin kapanış törenini gerçekleştirdi.

Bayraklı Belediyesi'nin fuar kapsamındaki belediyeler sokağında yer alan standında düzenlediği program, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Fuar süresince, çocuklar ve gençler için bale ve zumba gösterileri, tekvando karşılaşmaları, yoga seansları ve sportif etkinlikler gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Satranç sporuna ilgi duyanlar için kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı ve çeşitli seviyelerde satranç turnuvaları düzenlendi. Çocuklar için arkeolojiyi sevdirmek amacıyla mini kazı çalışmaları, teleskopla uzay incelemeleri ve VR gözlükle Anıtkabir gezisi deneyimi sunuldu.

Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de ürettikleri ürünleri fuar standında sergiledi. Görsel sanatlar kapsamında yüz boyama, resim çalışmaları ve robotik kodlama atölyeleri büyük ilgi gördü.

"Bu etkinlik gelecekteki projelerimize güç kattı"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlikleri takip etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Önal, "İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılını kutladık ve fuarın kapanışını coşkulu bir şekilde yaptık. Fuar süresince her yaş grubuna yönelik düzenlediğimiz çeşitli aktiviteler, müzik dinletileri ve sanat gösterilerini daha da büyüteceğiz. Standımızı renklendiren, bize destek veren ve sevgisini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu destek, bize daha büyük motivasyon sağladı ve gelecekteki projelerimize güç kattı. Önümüzdeki yıllarda da Bayraklı'yı her alanda tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fuarın finalinde ellerinde Türk bayraklarıyla sahnede toplanan ziyaretçiler ve gösteri yapan çocuklar hep birlikte İzmir Marşı söyledi.

Kaynak: ANKA

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