İzmir Fuarı'nda 'Şef Sensin' etkinliğinde anne orkestra yönetti, kızı keman çaldı - Son Dakika
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İzmir Fuarı'nda 'Şef Sensin' etkinliğinde anne orkestra yönetti, kızı keman çaldı

İzmir Fuarı\'nda \'Şef Sensin\' etkinliğinde anne orkestra yönetti, kızı keman çaldı
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95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen 'Şef Sensin' etkinliğinde ziyaretçiler orkestra yönetme deneyimi yaşıyor. Maden mühendisi Betül Alkan ilk kez orkestra yönetti, kızı Nil Alkan ise keman çaldı; anne ve kızının bu anları fuarda renkli görüntüler oluşturdu.

(İZMİR) - 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) ziyaretçiler "Şef Sensin" etkinliğiyle orkestra yönetme deneyimi yaşıyor. Lozan Kapısı karşısında düzenlenen etkinlikte İzmirliler, orkestranın başına geçiyor. Etkinliğin renkli anlarından biri, maden mühendisi Betül Alkan'ın ilk kez orkestra yönetmesiyle yaşandı. Orkestrada kızı Nil Alkan da keman çaldı. Anne Alkan, "Çok mutlu oldum, gurur duydum. Kızımla karşı karşıya gelince çok duygulandım" dedi.

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Lozan Kapısı'ndan adım atan ziyaretçileri bu yıl müzik karşılıyor. Kapının hemen karşısında yerini alan 8 kişilik orkestra, "Şef Sensin" etkinliğiyle fuarın ziyaretçilerine yalnızca müzik dinletmekle kalmıyor, onları orkestranın bir parçası haline getiriyor. Çocuklardan yetişkinlere isteyen herkes Mozart'tan Beethoven'a, Bach'tan Brahms'a uzanan 11 eserlik seçkiden tercihini yaparak şef kürsüsüne geçiyor; müzisyenler de karşılarındaki şefin temposuna göre çalıyor.

TÜRK MARŞI'NI YÖNETTİ

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki maden mühendisi Betül Alkan da ilk kez bir orkestranın yönetimini devraldı. Alkan'ın yönettiği orkestrada kızı Nil Alkan keman çaldı. İlk şeflik deneyiminde Mozart'ın eseri Türk Marşı'nı yöneten Alkan, yaşadığı mutluluğu ve gururu şu sözlerle anlattı:

"İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok mutlu oldum, aynı zamanda gurur duydum. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Ben maden mühendisi olduğum için müzikten çok uzağım. Ama kızım sayesinde benim de kulağım gelişiyor. Önce Türk Marşı'nı yavaş yönettiğimi söylediler. Daha sonra hızlandırınca daha güzel oldu."

"ANNEM ÇOK GÜZEL YÖNETTİ"

Orkestrada keman çalan Nil Alkan da annesinin ilk şeflik deneyimini başarılı bulduğunu belirterek, "Çok başarılıydı. 11 tane eserimiz mevcut. İstediklerini seçiyorlar, bizi yönetiyorlar, biz de onlara uyum sağlıyoruz. Onlar bozarsa biz de bozuyoruz. O şekilde keyifli zaman geçiriyoruz. Gelmek isteyen varsa bekleriz. Fuar boyunca burada olacağız" dedi.

"YAPAMAM SANDIM"

"Şef Sensin" deneyimini yaşayanlardan biri de 14 yaşındaki Berrak Gençay oldu. Müzikle ilgilenmediğini, daha çok spor ve voleybola ilgi duyduğunu söyleyen Gençay, ilk kez orkestra yönettiğini belirtti. Kalabalığın karşısında şeflik yapmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Gençay, "Güzeldi. Heyecanlandım. Yapamam sandım. Siz de fuara gelin, İzmir Enternasyonal Fuarı'nı gezin" diye konuştu.

"HEYECANLANDIM AMA SONUNDA MUTLU OLDUM"

Piyano çalan Deniz Ergönül de ilk kez bir orkestranın karşısına geçen ziyaretçiler arasında yer aldı. İlk anlarda heyecanlandığını söyleyen Ergönül, "Biraz heyecanlandım ama alışınca ve yapabildiğimi görünce mutlu oldum. Yanlış yaparım diye korktum ama güzel bir histi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Maden, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Fuarı'nda 'Şef Sensin' etkinliğinde anne orkestra yönetti, kızı keman çaldı - Son Dakika

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