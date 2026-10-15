İzmir Gaziemir'de FETÖ finansmanına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Gaziemir'de FETÖ finansmanına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gaziemir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziemir ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ şüphelisi A.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA