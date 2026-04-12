İzmir'in 9 Eylül Meydanı Yenilendi

12.04.2026 10:22  Güncelleme: 10:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Meydanı'nı yenileyerek 4 bin metrekarelik alanı yeşillendirdi. Yenilenen meydanda on binlerce bitkiyle oluşturulan peyzaj tasarımı ilkbaharla birlikte cıvıl cıvıl bir görünüm kazandı.

(İZMİR) - Yenilenen 9 Eylül Meydanı'nda, 4 bin metrekarelik alan yeşile büründü. İzmir'in tarihi simgesinde, on binlerce bitkiyle yıldız formundaki peyzaj tasarımı hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kamusal alanlarında yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla İzmir'e yakışır yeşil ve estetik bir doku kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 9 Eylül Meydanı da baştan sona yenilendi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik meydanda ilk olarak zemin düzenlemesi yapıldı. Ardından, yıldız formundaki peyzaj tasarımı hayata geçirildi.

Yepyeni tasarım

9 Eylül meydanı, yeni tasarımı ve ilkbaharın gelişiyle cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşuyor. Meydandaki yeşil varlık artırılırken, alana 11 palmiye ağacı, 6 bin 595 bravo taflan ile alev çalısı ve biberiye dikildi. Daha yeşil bir görünüm sağlamak amacıyla ayrıca 30 bin 750 adet koyungözü ve 12 bin godetya olmak üzere toplam 42 bin 750 yer örtücü kullanıldı.

İzmir'in 89 yıllık simgesi

Büyük İzmir Yangını'nın ardından Kültürpark'ın kurulmasıyla, 1937 yılında adını İzmir'in kurtuluşundan alan 9 Eylül Meydanı, kent hafızasında önemli bir yer edindi. Basmane Garı'ndan kente gelen misafirleri karşılayan meydan, üzerindeki dünya heykeli ve Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı ile bütünleşen yapısıyla 95 yıllık İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da simgelerinden biri haline geldi.

İzmir'in en çok cadde ve bulvarını birleştiren meydanlarından biri olan 9 Eylül Meydanı, Gazi Bulvarı, Hürriyet Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Mürselpaşa Bulvarı ve Anafartalar Caddesi'ni birbirine bağlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 9 Eylül, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı. 12.04.2026 10:56:05.
SON DAKİKA: İzmir'in 9 Eylül Meydanı Yenilendi - Son Dakika
Advertisement
