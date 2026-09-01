İzmir'in Çiğli ilçesinde avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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İzmir'in Çiğli ilçesinde avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan M.D.E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İzmir'in Çiğli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak 2026'da Yakakent Mahallesi'ndeki patika yolda yürüyüş yapan avukat Ali Aydın'ın (69) ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık M.D.E. (30) hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın yaşandığı gün sanığın ağabeyinin Çiğli Polis Merkezi Amirliğine gelerek M.D.E'nin vücudunda yaralar olduğunu söylemesi üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul ettiği aktarılan iddianamede şüphelinin, "Maktulü ben öldürdüm, zaten ölecekti vakit gelmişti, ben vesile oldum. Bu şahıs zaten ölmeyi hak ediyordu. Önce sopayla vurdum, daha sonra kafasına taşla vurdum, ölmesini istedim." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Sanığın kan örneğinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunan bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, otopsi raporunda Aydın'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği vurgulandı.

İddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Maktulü tanıdığına dair delil mevcut olmayan ve sakinleştirici ilaçlar kullandığı raporla sabit olan şüphelinin, asabiyetinin de rol oynadığının değerlendirildiği vahim vakada cesedin özellikle baş ve boyun bölgesinde gözlemlenen ve ayırt edici özellikleri mezkur otopsi raporuyla kayıt altına alınan bulgulara ilaveten vakanın süresi, kasten öldürme fiilinin acıma hissi olmaksızın işlendiğine delalet etmektedir."

İddianamede, Aydın'ın rutin olarak Karşıyaka Hatıra Ormanı'nda yürüyüş yaptığı, 24 Aralık 2025'te Almanya'ya gittiği, 11 Ocak'ta İzmir'e döndüğü, dönüş yaptıktan sonra ilk kez olay günü yürüyüşe çıktığı belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık M.D.E. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta avukat Ali Aydın ölü bulunmuş, olaya ilişkin M.D.E. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde Aydın'ı öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Çiğli ilçesinde avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Çiğli ilçesinde avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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