İzmir\'in Dikili ilçesinde 10\'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 10'u çocuk 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.