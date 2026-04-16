İzmir'in Kent Merkezine 100 Yeni Taksi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıllığına faaliyet gösterecek 100 taksi plakası için 30 Nisan'da ihaleye çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek yeni taksi plakaları için ihale sürecini başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçen ay onaylanan çalışma kapsamında ihale, 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, 28 Nisan Salı günü saat 12.00'ye kadar başvurularını Gaziemir Semt Garajı'nda bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne yapabilecek. Şartname bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 29 yıllığına verilecek taksi plakalarının tahmini bedeli ise 4 milyon 195 bin lira + KDV olarak açıklandı. Detaylı bilgiye 0 (232) 293 11 85 numaralı telefondan ulaşılabilecek.