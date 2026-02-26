İzmir'in Yeni Başlangıçlara Açılan Kapısı: Meslek Fabrikası

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, kapısından giren her kursiyer için umudun, cesaretin ve dönüşümün simgesi oluyor. Binlerce kişinin istihdam edilmesini, kendi işini kurmasını ve farklı alanlarda gelişmesini sağlayan Meslek Fabrikası, İzmirlilere başarı hikayeleri yazdırıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası kurulduğu günden bu yana 29 merkezde, 5 bin 800 kursta, 145 bin 77 kursiyere umut oldu. Kursiyerlerin kimi istihdam kapısını araladı, kimi kendi işini kurdu. Tarihi binadaki Halkapınar Kurs Merkezi de önemli bir başarıya imza attı, 2016'dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyer mezuniyet belgesi aldı.

Meslek Fabrikası'nda açılan yeni bir kapı da Dijital Gençlik Merkezi oldu. Halkapınar Kurs Merkezi'nde hizmet veren merkezde, 2025 yılının şubat ayından bu yana 385 genç, geleceğin dünyasına dijital yetkinliklerle hazırlandı. İzmir'in iş, AŞ ve umut üreten fabrikası, merkezi Halkapınar Kurs Merkezi'nde bulunan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla da 37 bin 44 kişiyi açık iş ilanı bulunan firmalara yönlendirdi. Bu kapsamda 2 bin 694 kişi hayata yeni bir başlangıç yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nün en büyük motivasyonu ise rakamlar değil, hayatlarına dokundukları İzmirliler oldu.

"Sağlanan fayda, başarı hikayelerinde gizli"

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, "Merkezlerimizde 35 alan, 215 farklı branşta mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Halkapınar Kurs Merkezi, bize ait merkezlerden sadece bir tanesi ancak bizim en merkezi noktamız. Burası 10 yıldır kentin istihdamına katkı sağlıyor. Aynı zamanda en fazla branşta kurs verdiğimiz merkez olma özelliğine sahip. Barista, pastacılık, ileri Excel, ön muhasebe, mülakat teknikleri, tekstil gibi branşlarda eğitimlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızı genç ve kadın kursiyer odaklı sürdürüyoruz. Meslek Fabrikası olarak sadece eğitim vermiyoruz, yurttaşlarımızın iş hayatına katılımını destekliyor ve yönlendirici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 'Meslek Fabrikası'ndan kaç kişi faydalanıyor?' sorusunun cevabı, bu zamana kadar Meslek Fabrikası'ndan mezun olan yurttaşlarımızın başarı hikayelerinde ve sınıflarda gizli" diye konuştu.

"Yaptığımız işin karşılığını görüyoruz"

Meslek Fabrikası'nda çok sayıda başarı hikayesi yazıldığını ifade eden Kapı, "Örneğin barista kursu mezunumuz, kendi işletmesini açıp sınıf arkadaşlığı yaptığı üç kursiyere de istihdam sağladı. Ekip arkadaşları olarak yaptığımız işin karşılığını görebildiğimiz bir alanda çalışıyoruz. İzmirli bir yurttaşın Meslek Fabrikası kapısından içeri girip eğitimlerden sonra yazdığı öyküyü takip edebiliyoruz. Özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı çok kıymetli. Hepsini birer başarı hikayesine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Meslek Fabrikası Köy Enstitüleri gibi"

Uzun yıllar İstanbul'da dizi ve filmlerde cast direktörlüğü ve sanat asistanlığı yapan merkez kursiyerlerinden Ecenur Meşe, "Kahve benim için bir tutkuydu. İzmir'de Meslek Fabrikası'nın barista kursunu bitirdim. Kahveyle ilgili atölyelere de katılmaya devam ediyorum. Almanya'ya taşınıp orada kafe açma planım var. Burasının en güzel avantajlarından biri de bu kurs sertifikasının yurt dışında da geçerli olması. Bu sayede Almanya'da da sertifikamı kullanabilirim. Nasıl daha önce Köy Enstitüleri varsa ve insanlar kendilerini birçok konuda geliştirebildiyse Meslek Fabrikası'nın amacı da aynı şekilde. Çok güzel eğitimler veriliyor, alınan sertifikalarla çok güzel iş yerleri açılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Meslek Fabrikası ile iki altın bilezik taktım"

Tekstil mühendisliği bölümü mezunu bir diğer kursiyer Korhan Şen de "Ben İstanbul'da yaşıyordum. Bir süredir İzmir'de ailemin yanında kalıyorum. Meslek Fabrikası'nı zaten biliyordum. İkiz kardeşimle birlikte bana uygun kurslara baktık. İlk olarak barista eğitimi aldım, ardından tekstil kursuna başladım. Tekstil benim mesleğim ama hiç bu kadar uygulamalı olarak bir süreç geçirmemiştim. Okulda genelde teorik eğitim alıyorduk fakat dikiş konusunda uygulamalı daha çok burada çalışabildim. İki kursa da gittiğim için şu an benim için iki alternatif meslek var. İki kurstan da çok şey öğrendim. Hem kahve sektörü hem de tekstil sektöründe inovatif fikirlerim oluştu. İki altın bilezik takmış oldum. Meslek Fabrikası, bizim için umut vaat eden bir seçenek. Ülkemizde genç nesil Meslek Fabrikası'na katılarak istedikleri alanda kendilerini geliştirebilir ve meslek edinebilir. Bu konuda istihdam kapısı da açık" diye konuştu.

"Meslek edinmek için bir adım"

Ön muhasebe kursuna katılan Güner Yıldız ise "Daha önce lojistik sektöründe çalıştım ancak sağlık sorunlarım nedeniyle işimi bırakmak zorunda kaldım. Meslek Fabrikası'nı zaten biliyordum ve ilgimi çekiyordu. Mesleki olarak burada fazlasıyla gelişebileceğimi gördüm ve buraya başvurmak istedim. Muhasebe sektörü çok geniş bir alan olduğu için bu kursu tercih ettim. Kurs çok iyi gidiyor. Buradan çıktığımda muhasebeci olarak çalışmak için yeterli olacağım. Çünkü hocalarımız çok detaylı bilgi veriyor. Meslek Fabrikası'nın kalifiye olmak için yeterli olduğunu, meslek edinmek için bir adım olduğunu gördüm" dedi.

