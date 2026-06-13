İzmirli İtfaiyeciler Arama Kurtarma Kampında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmirli İtfaiyeciler Arama Kurtarma Kampında Bir Araya Geldi

13.06.2026 14:06  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, personelin bilgi ve becerisini geliştirmek, ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Menderes Özdere'de 2 gün 1 gece süren arama kurtarma kampı düzenledi. Kampta afet senaryoları üzerinden parkur ve yarışmalar yapıldı.

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi tarafından, personelin bilgi ve becerisini geliştirmek ve ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde arama ve kurtarma kampı düzenlendi. Kampta, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden parkur çalışmaları ve yarışmalar yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, personelin bilgi, beceri ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmek ve ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde arama ve kurtarma kampı düzenlendi. İtfaiye şube müdürleri ile çok sayıda personelin katıldığı kampta ekipler, 2 gün 1 gece süren teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirme imkanı elde etti.

EKİPLER PARKUR VE YARIŞMALARDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Kampta, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden parkur çalışmaları ve yarışmalar yapıldı. Ekipler, yarışmalarda zorlu etaplarda ter dökerek, kıyasıya mücadele etti. Program kapsamında doğada yaşam becerileri, yön bulma, fiziksel dayanıklılık, arama-kurtarma ve ip teknikleri, ekip çalışması, liderlik, kriz yönetimi konularına yönelik eğitim ve uygulamalara yer verildi. Düzenlenen faaliyetler sayesinde personelin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilirken, çalışma arkadaşlarının birbirini daha yakından tanıması, karşılıklı güven duygusunun pekişmesi ve görevlerde kritik öneme sahip ekip ruhunun güçlendirilmesi sağlandı.

EKİP RUHU VE DAYANIŞMA GÜÇLENDİ

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, arama ve kurtarma faaliyetlerinin bilgi, beceri ve fiziksel yeterliliğin yanında güçlü bir ekip ruhu da gerektirdiğini belirterek "Bu kampın en önemli kazanımı, genç personelimizin birbirini daha yakından tanıması, birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi ve görev bilincini güçlendirmesi oldu. İtfaiye ortamının dışına çıkarak gerçekleştirilen bu faaliyet, arkadaşlarımızın dayanışma ve mesleki motivasyonunu artıran, aidiyet duygusunu güçlendiren ve farklı ekipler arasındaki iletişimi destekleyen verimli bir çalışma oldu. Bu kampın da bu anlayışa önemli katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Özdere, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli İtfaiyeciler Arama Kurtarma Kampında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Fransız siyasetinde “Prenses“ krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu Fransız siyasetinde "Prenses" krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu
Selçuk İnan Fenerbahçe’nin genç yıldızını istiyor Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım 7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 16:07:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmirli İtfaiyeciler Arama Kurtarma Kampında Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.