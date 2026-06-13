İzmirli İtfaiyeciler Arama Kurtarma Kampında Bir Araya Geldi

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi tarafından, personelin bilgi ve becerisini geliştirmek ve ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde arama ve kurtarma kampı düzenlendi. Kampta, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden parkur çalışmaları ve yarışmalar yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, personelin bilgi, beceri ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmek ve ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde arama ve kurtarma kampı düzenlendi. İtfaiye şube müdürleri ile çok sayıda personelin katıldığı kampta ekipler, 2 gün 1 gece süren teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirme imkanı elde etti.

EKİPLER PARKUR VE YARIŞMALARDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Kampta, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden parkur çalışmaları ve yarışmalar yapıldı. Ekipler, yarışmalarda zorlu etaplarda ter dökerek, kıyasıya mücadele etti. Program kapsamında doğada yaşam becerileri, yön bulma, fiziksel dayanıklılık, arama-kurtarma ve ip teknikleri, ekip çalışması, liderlik, kriz yönetimi konularına yönelik eğitim ve uygulamalara yer verildi. Düzenlenen faaliyetler sayesinde personelin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilirken, çalışma arkadaşlarının birbirini daha yakından tanıması, karşılıklı güven duygusunun pekişmesi ve görevlerde kritik öneme sahip ekip ruhunun güçlendirilmesi sağlandı.

EKİP RUHU VE DAYANIŞMA GÜÇLENDİ

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, arama ve kurtarma faaliyetlerinin bilgi, beceri ve fiziksel yeterliliğin yanında güçlü bir ekip ruhu da gerektirdiğini belirterek "Bu kampın en önemli kazanımı, genç personelimizin birbirini daha yakından tanıması, birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi ve görev bilincini güçlendirmesi oldu. İtfaiye ortamının dışına çıkarak gerçekleştirilen bu faaliyet, arkadaşlarımızın dayanışma ve mesleki motivasyonunu artıran, aidiyet duygusunu güçlendiren ve farklı ekipler arasındaki iletişimi destekleyen verimli bir çalışma oldu. Bu kampın da bu anlayışa önemli katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi