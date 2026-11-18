İzmir Karabağlar'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Bozyaka Mahallesi'nde durdurulan firarinin 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi, ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Bozyaka Mahallesi'nde T.T'yi (58) durdurdu.
T.T'nin "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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